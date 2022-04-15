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Харитонов назвал нормальным явлением желание получить двойное гражданство

Российский боец ММА часто находится в США.
15 апреля 2022 11:00
автор: Максим Скороходов

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов подтвердил желание получить американское гражданство.

«Если буду там жить, хотел бы иметь два паспорта: российский и американский. Это нормальное явление. Пока об этом не думаю. Хотел бы, чтобы моя семья переехала в Америку. Они будут там жить, будут сюда приезжать к бабушкам и дедушкам. Что здесь плохого? Не надо получать никаких виз. Вот у меня закончилась виза: как я ее получу в Америке? Я действующий спортсмен. Мне сейчас Bellator должен сделать петицию, будет какой-то бой», - приводит слова Харитонова «РБ-Спорт»,

В конце марта Харитонов заявлял, что проведет на футбольной арене в День России (12 июня) поединок с Александром Емельяненко.

Всего Сергей принял участие в 43 боях в ММА, но два из них были признаны не состоявшимися. Также в его активе 33 победы при восьми поражениях.

источник: «РБ-Спорт»
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