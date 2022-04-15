Президент Международной федерации самбо назвал Немкова фаворитом в бое с Андерсоном

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков назвал российского бойца смешанных единоборств Вадима Немкова фаворитом финала Гран-при полутяжеловесов Bellator, в котором он встретится с представителем США Кори Андерсоном.

«Вадим Немков — четырёхкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по самбо, член команды Фёдора Емельяненко, боец, не имеющий слабых мест, продолжающий совершенствоваться и повышать свой уровень профессионального мастерства. Вадим — разносторонний боец, уверенно чувствующий себя как в стойке, так и в партере. Он любит и умеет импровизировать, менять тактику по ходу поединка, изматывать соперника как физически, так и морально», - приводит слова Шестакова RT.

Добавим, что в своей карьере 29-летний Немков одержал 14 побед и потерпел два поражения. Что касается Андерсона, то на счету 32-летнего спортсмена из США 18 побед и пять поражений.

Также напомним, что именно Немков является чемпионом Bellator в полутяжелой весовой категории.