Прощальный бой Федора Емельяненко в Bellator может пройти в Нью-Йорке

Президент Bellator Скотт Кокер высказался по поводу того, в каком месте может состояться прощальный бой российского бойца ММА Федора Емельяненко.

По словам функционера, поединок с участием 45-летнего спортсмена может быть организован в Нью-Йорке.

– Скорее всего, прощальный бой Федора пройдет не в России. Сейчас очень трудно что-либо планировать и определить дату проведения поединка. Ранее мы запланировали изумительное шоу на Красной площади и получили на это одобрение. Но этого не произойдет. Нью-Йорк? Да, это один из вариантов. Хотим дать Федору что-то эпичное, – приводит слова Кокера MMA Junkie.

Напомним, что в своей карьере Емельяненко принял участие в 47 поединках, одержав 40 побед (16 нокаутом) и потерпев шесть поражений. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

В последний раз россиянин выходил в октагон в октябре прошлого года. Тогда Федор нокаутировал американца Тимоти Джонсона в первом раунде.