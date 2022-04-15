Шестаков подсказал, как Немкову победить Андерсона

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков рассказал, с помощью чего российский боец смешанных единоборств Вадим Немков может победить американца Кори Андерсона в финале Гран-при полутяжеловесов Bellator.

«Не секрет, что Кори Андерсон предпочитает занимать центр клетки и работать первым номером. Если Вадим сможет оттеснить американского спортсмена к сетке и вести бой на удобной для себя дистанции, это доставит массу неприятностей американскому спортсмену. В стойке Немков заметно сильнее, его арсенал богаче и разнообразнее, он может неприятно удивить и застать врасплох даже самого опытного соперника, каким является американец, ранее выступавший в UFC», - приводит слова Шестакова RT.

Добавим, что в своей карьере 29-летний Немков одержал 14 побед и потерпел два поражения. Что касается Андерсона, то на счету 32-летнего спортсмена из США 18 побед и пять поражений.

Также напомним, что именно Немков является чемпионом Bellator в полутяжелой весовой категории.