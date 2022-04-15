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Сидельников уверен в победе Немкова над Андерсоном

Российский боец 16 апреля будет защищать чемпионский титул Bellator.
15 апреля 2022 15:00
автор: Максим Скороходов

Российский представитель ММА Кирилл Сидельников не сомневается в победе Вадима Немкова в финале Гран-при Bellator, в котором он встретится с американцем Кори Андерсоном.

«Лично я не считал его сильным соперником. Не думал, что он доберётся до финала, ведь в той подгруппе были и более сильные бойцы. Его успех стал для меня неожиданностью. Возможно, немного недооцениваю Андерсона, но лишь из-за уверенности в успехе Немкова. Думаю, Кори ему по зубам. И этот поединок станет для Вадима не самым сложным не только в карьере, но и в рамках Гран-при», - приводит слова Сидельникова RT.

По дороге к финалу Гран-при Андерсон победил Довлетджана Ягшимурадова и Райан Бейдера. Соперниками Немкова были Фил Дэвис и Джулиус Энгликас.

источник: «RT на русском»
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