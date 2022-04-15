Сидельников не исключил, что Немков может перейти в тяжелую весовую категорию

Российский представитель ММА Кирилл Сидельников оценил перспективы Вадима Немкова перейти в тяжелую весовую категорию.

«Между боями Вадим весит как тяжеловес, иногда даже больше, чем Валентин Молдавский. И, что немаловажно, хорошо чувствует себя. Поэтому не стоит исключать его переход в новый дивизион. Возможно, с годами сгонка стала даваться ему всё труднее как с физической, так и с психологической точки зрения», - приводит слова Сидельникова RT.

Добавим, что Немков является чемпионом Bellator в полутяжелой весовой категории, в ночь на 16 апреля он в финале Гран-при будет защищать свой титул в поединке с американцем Кори Андерсоном.