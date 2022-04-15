Олейник жестко ответил Родниной, раскритиковавшей смешанные единоборства

Российский боец UFC Алексей Олейник прокомментировал слова депутата Госдумы РФ Ирины Родниной, которая заявила, что не считает смешанные единоборства видом спорта.

«Меня в этом никто никогда не упрекал, а мнение Родниной мне не интересно. Я не интересуюсь ее деятельностью, а она, скорее всего, не интересуется моей деятельностью. Были и есть люди, делающие разные заявления, но я не лезу в их спорт и не хочу, чтобы они лезли в мой спорт с таким критичным и однозначным суждением», - приводит слова Олейника Metaratings.ru.

Отметим, что 44-летний Олейник за карьеру в смешанных единоборствах провел 77 боев и одержал 60 побед. Накануне россиянин выступил на турнире UFC 273, где победил представителя США Джареда Вандера.