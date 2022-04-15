Штырков считает, что Чимаев не сможет победить чемпиона UFC Усмана

Российский боец ММА Иван Штырков оценил шансы уроженца Чечни Хамзата Чимаева на победу в поединке против чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.

«Усман физически и функционально очень хорош. Чимаеву будет проще бороться с Адесаньей из другой весовой категории, нежели с Усманом. Камару – камень, в плане физической борьбы. То есть, если бы я делал какие-то тактические выводы, думаю, Чимаеву было бы проще с Усманом в ударке на дистанции отработать, не пропуская его в борьбу, чуть-чуть подклинчевывая, не завязываясь с ним. А Адесанью перебороть будет проще и безопаснее», – цитирует Штыркова Metaratings.ru.

Напомним, за всю карьеру в ММА 34-летний Усман одержал 20 побед и потерпел одно поражение. Он занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от веса.

Что касается Чимаева, то в активе шведского бойца 11 боев и 11 побед. Он расположился на третьей строчке в полусреднем дивизионе.