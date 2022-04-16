Бой Немкова и Андерсона признан несостоявшимся

Сегодня, 16 апреля, в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) прошел турнир Bellator 277.

В со-главном событии вечера встречались чемпион лиги в полутяжелом весе Вадим Немков и американец Кори Андерсон.

Поединок признали несостоявшимся, поскольку в третьем раунде бойцы столкнулись головами, в результате чего у россиянина образовалось глубокое рассечение в области брови.

Напомним, помимо титула в полутяжелом дивизионе победитель этого противостояния должен был получить один миллион долларов.

К слову, в главном событии вечера бразилец Патрисиу Фреире победил американца Эй Джей Маки и стал новым чемпионом промоушена в полутяжелом весе. Счет судейских карточек: 49-46, 48-47, 48-47.