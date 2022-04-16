«Это был неумышленный удар»: Андерсон прокомментировал исход поединка с Немковым

Американский боец ММА Кори Андерсон высказался после поединка с россиянином Вадимом Немковым.

Напомним, их встреча прошла в финал Гран-при Bellator. Бой был остановлен в третьем раунде из-за рассечения у Немкова. Он получил его в результате столкновения с головой соперника.

«Один из тренеров Немкова сказал мне: «Ты не выиграл. Там было столкновение головами. Бой был близким». Я развернулся и пожал руку Немкову. И я ответил ему, что это был неумышленный удар. Ключевое слово – неумышленный», – приводит слова американца «Чемпионат».

Ранее глава лиги Скотт Кокер заявил, что промоушен проведет еще один поединок между бойцами. Ожидается, что встреча пройдет в конце лета 2022 года.