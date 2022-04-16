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Немков получил в три раза меньше гонорарных выплат чем Андерсон в несостоявшемся бою

Немков заработал 80 тысяч долларов
16 апреля 2022 17:23
автор: Александр Бойченко

Стало известно, какие гонорарные выплаты получили бойцы Вадим Немков и американец Кори Андерсон на турнире Bellator 277. Напомним, судья остановил бой из-за нарушения правил со стороны Андерсона.

По данным ALL Access MMA, Немков получил 80 тысяч долларов, а Андерсон - 250 тысяч долларов.

Изначально планировалось, что победитель боя Немков — Андерсон получит 1 миллион долларов. Бой, однако, был признан несостоявшимся — американец нарушил правила: в одном из эпизодов Андерсон ударил по голове российского бойца, нанеся ему рассечение левой брови. Впоследствии пресс-служба промоушена представила судейские карточки, из которых следует, что первый раунд был за россиянином, а второй за его противником. Перед остановкой боя была ничья.

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Немков заработал 80 тысяч долларов
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