Омаргаджиев прокомментировал свое поражение в дебютном бою в UFC

Российский боец смешанного стиля Гаджи Омаргаджиев прокомментировал свое поражение от представителя Бразилии Кайо Борральо на турнире по смешанным единоборствам UFC Vegas 51.

«Просто был не мой день. Вывод сделан. Двигаемся дальше! Спасибо всем, кто рядом и переживает за меня», - написал Гаджи в своей соцсети.

Поединок завершился в третьем раунде победой Борральо техническим решением судей (29-27, 29-27, 29-27).

Отметим, что этот бой был дебютным для обоих спортсменов в UFC.

При этом Омаргаджиев потерпел первое поражение за карьеру в ММА при 11 победах. Борральо одержал 11-ю победу при одном поражение.