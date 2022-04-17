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Омаргаджиев прокомментировал свое поражение в дебютном бою в UFC

Россиянин уступил представителю Бразилии Кайо Борральо.
17 апреля 2022 10:14

Российский боец смешанного стиля Гаджи Омаргаджиев прокомментировал свое поражение от представителя Бразилии Кайо Борральо на турнире по смешанным единоборствам UFC Vegas 51.

«Просто был не мой день. Вывод сделан. Двигаемся дальше! Спасибо всем, кто рядом и переживает за меня», - написал Гаджи в своей соцсети.

Поединок завершился в третьем раунде победой Борральо техническим решением судей (29-27, 29-27, 29-27).

Отметим, что этот бой был дебютным для обоих спортсменов в UFC.

При этом Омаргаджиев потерпел первое поражение за карьеру в ММА при 11 победах. Борральо одержал 11-ю победу при одном поражение.

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