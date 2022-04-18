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Малыхин пошутил о решении судей в бою Ян - Стерлинг: Купите что-нибудь в подарок рефери

Петр уступил своему сопернику раздельным решением судей.
18 апреля 2022 12:19

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили сообщил, что россиянин Анатолий Малыхин связался с ним, чтобы перевести 50 тысяч долларов, на которые он поспорил с ним в преддверии боя между американцем Алджэмейном Стерлингом и Петром Яном.

Отметим, что 29-летний спортсмен уступил своему сопернику раздельным решением судей – 47:48, 48:47, 47:48. Тем самым, Стерлинг смог защитить титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

«Малыхин был уверен в победе своего друга, равно так же как и я был уверен в победе своего друга, Алджо. Выиграл сильнейший. Малыхин сразу связался со мной и попросил скинуть номер карты, чтобы скинуть кэш. Он в шутку добавил: «Купите что-нибудь в подарок рефери», - сказал Двалишвили на Ютуб-канале FIGHT NIGHTS GLOBAL TV.

Добавим, что Ян потерпел свое третье поражение в карьере при 16 победах. Что касается Стерлинга, то на счету 32-летнего американца 21 победа и три проигрыша.

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Малыхин пошутил о решении судей в бою Ян - Стерлинг: Купите что-нибудь в подарок рефери
Петр уступил своему сопернику раздельным решением судей.
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