Бои Штырков vs Колобегов и Эномото vs Смирнов возглавят майский турнир RCC 11

Для Штыркова этот бой станет первым в RCC за последние два года. Российский боец трижды выходил в клетку на турнирах ACA и успел записать на свой счет громкий бой против Магомеда Исмаилова и две победы: над Муратом Гуговым и Артуром Астаховым. Сейчас Штырков входит в топ-7 сильнейших бойцов России в своем дивизионе.

У Колобегова в активе тоже есть бой против Астахова, но закончился он поражением. Поединок проходил как раз в Екатеринбурге, так что уральская публика уже знакома с российским полутяжеловесом.

Еще одним из главных событий шоу станет поединок между средневесами Ясубеем Эномото (22-13) и Арсением Смирновым (11-1). Бойцы могли встретиться еще в декабре прошлого года, но тогда вмешался коронавирус.

В рамках шоу состоятся двенадцать поединков с участием топовых бойцов из России, Швейцарии, Бразилии и Аргентины.