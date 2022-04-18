Чемпион UFC Усман принял вызов Хамзата Чимаева

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман ответил на вопрос о возможном поединке с уроженцем Чечни Хамзатом Чимаевым.

«Этот парень проделал хорошую работу и заслуженно победил Гилберта Бернса. Сейчас я готовлюсь к бою против Эдвардса, но готов подраться с Чимаевым», – отметил нигериец для TMZ Sports.

Напомним, 27-летний Чимаев, выступающий под флагом Швеции, победил бразильца Гилберта Бернса по решению судей. Таким образом, он выиграл 11-й поединок кряду и вышел на третье место в рейтинге лучших бойцов в полусреднем весе UFC.

Что касается Усмана, то 34-летний нигериец одержал 20 побед и проиграл один раз. К слову, в американской лиге он не уступил ни одного поединка и является лучшим бойцом лиги вне зависимости от веса.