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Чемпион UFC Усман принял вызов Хамзата Чимаева

Нигериец идет на победной серии из 19 боев кряду.
18 апреля 2022 17:24
автор: Артур Гичунцев

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман ответил на вопрос о возможном поединке с уроженцем Чечни Хамзатом Чимаевым.

«Этот парень проделал хорошую работу и заслуженно победил Гилберта Бернса. Сейчас я готовлюсь к бою против Эдвардса, но готов подраться с Чимаевым», – отметил нигериец для TMZ Sports.

Напомним, 27-летний Чимаев, выступающий под флагом Швеции, победил бразильца Гилберта Бернса по решению судей. Таким образом, он выиграл 11-й поединок кряду и вышел на третье место в рейтинге лучших бойцов в полусреднем весе UFC.

Что касается Усмана, то 34-летний нигериец одержал 20 побед и проиграл один раз. К слову, в американской лиге он не уступил ни одного поединка и является лучшим бойцом лиги вне зависимости от веса.

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