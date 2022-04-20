Алджамейн Стерлинг: Ти Джей Диллашоу не заслуживает титульного боя со мной

Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг рассказал, когда он планирует вернуться в октагон после проведения титульного боя с россиянином Петром Яном.

«Не думаю, что вернусь в октагон раньше сентября. Думаю, я вернусь к концу года. Посмотрим, как будет себя чувствовать мое тело.

В общем, я бы хотел провести в этом году три боя, но не все зависит от меня. Прежде чем вернуться в октагон, я должен убедиться, что полностью восстановился.

Я не думаю, что Ти Джей Диллашоу заслуживает титульного боя. Есть более достойные претенденты на титул, вроде Жозе Альдо или Доминика Круза», — сказал Стерлинг на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Добавим, что Ян потерпел свое третье поражение в карьере при 16 победах. Что касается Стерлинга, то на счету 32-летнего американца 21 победа и три проигрыша.