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Хамзат Чимаев - о бое с Бернсом: Мне жаль моих тренеров. Я зол на себя

Чимаев одолел оппонента единогласным решением судей.
20 апреля 2022 23:00
автор: Александр Бойченко

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что он зол на себя после победного поединка с бразильцем Гилбертом Бернсом.

«Мне жалко моих тренеров. Они много работали со мной, и я сделал так много ошибок. Мне нужно будет работать еще усерднее. Я исправлю это.

С одной стороны, я счастлив, но, с другой стороны, я зол, потому что не смог его прикончить», — цитирует Чимаева MMA Fighting.

Отметим, что Чимаев одержал победу единогласным решением судей на турнире UFC 273. Шведский боец впервые провел в октагоне все три раунда и не смог одержать досрочную победу.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что следующий бой Чимаев проведет с Колби Ковингтоном.

источник: MMA Fighting
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