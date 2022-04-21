Федор Емельяненко раскритиковал поведение Андерсона после поединка с Немковым

Боец смешанного стиля Федор Емельяненко прокомментировал исход поединка между чемпионом Bellator в полутяжелом весе Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном.

Напомним, в третьем раунде бойцы столкнулись головами, в результате чего у Немкова образовалось рассечение. Врачи не разрешили россиянину продолжить поединок. Ожидается, что повторную встречу устроят в конце лета.

«Я не увидел у Кори огромного желания ударить локтем, вперед пошла голова. Праздновать такую «безоговорочную» победу заранее излишне. Мы не обсуждали, признаю я или не признаю победу . И, если так, то я ее не признаю», - приводит слова Емельяненко ТАСС.

По итогам двух раундов счет в судейских записках был равный – 19:19, но в третьем раунде Андерсон перевел поединок в партер, где имел преимущество и нанес больше ударов.