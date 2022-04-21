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Федор Емельяненко сообщил о желании побиться за пояс Bellator в своем последнем поединке в карьере

Дата и место проведения боя пока неизвестна.
21 апреля 2022 13:06
автор: Владислав Корегин

Российский боец ММА Федор Емельяненко рассказал о том, когда состоится его прощальный поединок в рамках Bellator.

Ранее президент промоушена Скотт Кокер заявил, что бой с участием 45-летнего спортсмена может быть организован в Нью-Йорке.

– К сожалению, так получается, что бой пройдет не в России. Я готов в любом месте провести бой, который завершит карьеру. Я бы хотел побиться за пояс, рейтинг Bellator позволяет мне провести последний бой именно за титул, – цитирует Емельяненко ТАСС.

Также Федор заявил, что хотел бы провести бой либо с французом Чейком Конго, либо с представителем США Райаном Бейдером. При он добавил, что поединок может пройти в августе.

Напомним, что в своей карьере Емельяненко принял участие в 47 поединках, одержав 40 побед (16 нокаутом) и потерпев шесть поражений. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

В последний раз россиянин выходил в октагон в октябре прошлого года. Тогда Федор нокаутировал американца Тимоти Джонсона в первом раунде.

источник: ТАСС
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