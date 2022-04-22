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Тимур Нагибин выйдет в клетку против экс-бойца Bellator на RCC 11

Российский боец Тимур Нагибин (19-6) продолжает получать в соперники оппонентов из топовых мировых организаций. На этот раз его ждет бой против экс-бойца Bellator и UFC Джона Тейшейры (24-6-2), который в мире ММА больше известен как Джон Макапа. Поединок состоится 6 мая в Екатеринбурге в карде турнира RCC 11.
Тимур Нагибин выйдет в клетку против экс-бойца Bellator на RCC 11
22 апреля 2022 12:58

Тейшейра — настоящий ветеран Bellator, а его жизнь и карьера были настолько насыщенными, что хочется рассказать его историю с самого начала. В 2012 году бразилец стал одним из участников шоу The Ultimate Fighter: Brazil и дебютировал в UFC. Бой на UFC он проиграл и стал свободным агентом. Несмотря на это, сайт BloodyElbow включил его в число самых перспективных бойцов полулегкого веса.

Через год семью и земляков бойца настигло общее несчастье. В городе Макапа произошел пожар, который уничтожил десять кварталов. Сотни домов сгорели всего за четыре часа. Тогда боец остался без крыши над головой и принял решение выступать под новым именем — Джон Макапа.

В 2014 году бразилец подписал контракт с Bellator, где регулярно выступал до 2021 года и даже успел подраться против будущего чемпиона организации Эй Джея Макки. Теперь же его ждет путешествие в Россию ради боя со звездой RCC.

Нагибин за три года успел не просто закрепиться в лиге, а взлететь в российском рейтинге легковесов. Сейчас Нагибин замыкает топ-20 сильнейших бойцов России, наступая на пятки Усману Нурмагомедову и Марату Балаеву.

Начиная с первого поединка в RCC ему предлагают только жестких ребят: Тимур записал на свой счет победы над экс-бойцами UFC Майком Сантьяго и Тьяго Таваресом, выдал невероятный бой против Марифа Пираева и даже участвовал в отборочном турнире RCC: Road to PFL.

Турнир возглавит бой Ивана Штыркова и Михаила Колобегова. Шоу пройдет на пятитысячной «Арене Уралец».

источник: «Советский спорт»
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Тимур Нагибин выйдет в клетку против экс-бойца Bellator на RCC 11
Тимур Нагибин выйдет в клетку против экс-бойца Bellator на RCC 11
Российский боец Тимур Нагибин (19-6) продолжает получать в соперники оппонентов из топовых мировых организаций. На этот раз его ждет бой против экс-бойца Bellator и UFC Джона Тейшейры (24-6-2), который в мире ММА больше известен как Джон Макапа. Поединок состоится 6 мая в Екатеринбурге в карде турнира RCC 11.
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