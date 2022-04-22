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«Контракт подписан»: Александр Емельяненко анонсировал следующий бой

В крайнем поединке ветеран ММА победил Джеффа Монсона.
22 апреля 2022 16:27
автор: Артур Гичунцев

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что в скором времени проведет очередной поединок. По словам 40-летнего тяжеловеса, он уже подписал контракт.

«Все подробности в понедельник! Гадать осталось недолго», – написал Емельяненко в соцсети.

Ранее сообщалось, что боец подерется с россиянином Вячеславом Дациком. Встреча состоится на боксерском ринге.

Добавим, что в крайнем поединке Александр Емельяненко встречался с бывшим бойцом ММА Джеффом Монсоном и одержал победу по решению судей.

источник: «Советский спорт»
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