Стартовали съемки реалити-шоу с участием Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова

Амбассадорами реалити-шоу стали топовые российские средневесы Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов, которые и сами должны сойтись в клетке на августовском турнире RCC 12.

Подать заявку на участие в проекте мог любой желающий. Для этого было достаточно заполнить анкету на сайте лиги с указанием своих достижений — из 3000 человек были выбраны только 50. Все они приехали в Екатеринбург ради Гран-при, а Шлеменко и Исмаилов бок о бок работали несколько съемочных дней.

Особенность шоу в том, что финалисты отправятся на подготовку в Омск или Махачкалу. Кто и куда — определят Шторм и Лысый Хищник. Сам финал состоится за несколько недель до боя Шлеменко и Исмаилова.