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Нейт Диаз отказывается от третьего поединка с Конором Макгрегором

Американец надеется на то, что ему организуют поединок с «нормальным бойцом».
26 апреля 2022 10:33
автор: Владислав Корегин

Американский боец ММА Нейт Диаз заявил, что его не интересует третий поединок с представителем Ирландии Конором Макгрегором.

Отметим, что в первом бою спортсменов, который состоялся в марте 2016 года, победу одержал Диаз, удачно применив удушающий прием. В августе того же года Макгрегор смог взять реванш, выиграв своего оппонента раздельным решением судей.

– Я не хочу драться с Конором, он отстой. Я планирую провести поединок с каким-нибудь нормальным бойцом, хватит меня тормозить, пожалуйста, – написал Диаз в своих социальных сетях.

Добавим, что в своей карьере 37-летний Диаз одержал 23 победы и потерпел 13 поражений. Что касается Макгрегора, то на счету 33-летнего ирландца 22 победы и шесть поражений.

источник: «Советский спорт»
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