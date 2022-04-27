Экс-чемпион UFC в двух категориях Сен-Пьер заявил, что готов провести бой с Хабибом в грэпплинге

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер заявил, что он не против провести спарринг с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым в грэпплинге.

«Если все хорошо будет организовано, то почему бы и нет? Может быть, состоится какое-то интересное мероприятие или появится какая-то новая организация, которая будет специализироваться на грэпплинге.

Я в отличной форме. Я продолжаю тренироваться как профессиональный спортсмен и получаю от этого удовольствие. Некоторые ребята в зале спрашивают меня: ты готовишься к камбэку? Отвечаю: нет, мне 40 лет», - цитирует Сен-Пьера MMA News.

Отметим, что Хабиб завершил карьеру в 2020 году. Сам спортсмен отказался от возможной идеи проведения подобного поединка.