ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Экс-чемпион UFC в двух категориях Сен-Пьер заявил, что готов провести бой с Хабибом в грэпплинге

Хабиб завершил профессиональную карьеру в 2020 году.
27 апреля 2022 09:22
автор: Александр Бойченко

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер заявил, что он не против провести спарринг с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым в грэпплинге.

«Если все хорошо будет организовано, то почему бы и нет? Может быть, состоится какое-то интересное мероприятие или появится какая-то новая организация, которая будет специализироваться на грэпплинге.

Я в отличной форме. Я продолжаю тренироваться как профессиональный спортсмен и получаю от этого удовольствие. Некоторые ребята в зале спрашивают меня: ты готовишься к камбэку? Отвечаю: нет, мне 40 лет», - цитирует Сен-Пьера MMA News.

Отметим, что Хабиб завершил карьеру в 2020 году. Сам спортсмен отказался от возможной идеи проведения подобного поединка.

Это интересно:
Экс-чемпион UFC в двух категориях Сен-Пьер заявил, что готов провести бой с Хабибом в грэпплинге
Хабиб завершил профессиональную карьеру в 2020 году.
27.04.2022 09:22
ММА
автор: Александр Бойченко
Саид Нурмагомедов подерется с Сильвой де Андраде на UFC Fight Night
Поединок состоится в ночь с 9 на 10 июля.
26.04.2022 20:21
ММА
автор: Максим Скороходов
Нейт Диаз отказывается от третьего поединка с Конором Макгрегором
Американец надеется на то, что ему организуют поединок с «нормальным бойцом».
26.04.2022 10:33
ММА
автор: Владислав Корегин
Сайборг в четвертый раз защитила титул Bellator в бое-реванше с Бленкоу
Поединок прошел в Гонолулу.
24.04.2022 09:30
ММА
Андраде сабмишеном победила Лемос в главном бою UFC Vegas 52
Поединок завершился в первом раунде.
24.04.2022 08:59
ММА
Емельяненко ответил на вызов Тарасова
Скандальный тяжеловес припомнил блогеру первый поединок.
23.04.2022 13:22
ММА
автор: Артур Гичунцев
Экс-чемпион Bellator подписал контракт с лигой Хабиба
Эдуардо Дантас пополнил состав легчайшего веса.
22.04.2022 17:12
ММА
автор: Артур Гичунцев
Стартовали съемки реалити-шоу с участием Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова
Стартовали съемки реалити-шоу с участием Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова
В Екатеринбурге начались съемки проекта RCC Fight Show, где молодые бойцы из России, Казахстана и Белоруссии бьются за профессиональный контракт на три боя с лигой RCC.
22.04.2022 16:47
ММА
«Контракт подписан»: Александр Емельяненко анонсировал следующий бой
В крайнем поединке ветеран ММА победил Джеффа Монсона.
22.04.2022 16:27
ММА
автор: Артур Гичунцев
Тимур Нагибин выйдет в клетку против экс-бойца Bellator на RCC 11
Тимур Нагибин выйдет в клетку против экс-бойца Bellator на RCC 11
Российский боец Тимур Нагибин (19-6) продолжает получать в соперники оппонентов из топовых мировых организаций. На этот раз его ждет бой против экс-бойца Bellator и UFC Джона Тейшейры (24-6-2), который в мире ММА больше известен как Джон Макапа. Поединок состоится 6 мая в Екатеринбурге в карде турнира RCC 11.
22.04.2022 12:58
ММА
Капризов поднял клубный рекорд до 105 очков, Кучеров помог выбить сотню Стэмкосу. Русские в НХЛ (видео)
На финише регулярного чемпионата НХЛ российские звезды очередной раз порадовали своих поклонников яркой и результативной игрой, и лишь Артемий Панарин досрочно покинул лед из-за повреждения.
Ты мне, я тебе. Как «Сити» забил четыре гола «Реалу», а Бензема — уже 14 в этой Лиге чемпионов
В невероятном первом матче 1/2 финала ЛЧ «Манчестер Сити» победил королевский клуб (4:3), растранжирив массу моментов.
Швед спасает нашу «армию»! Как гол Дальбека оставил ЦСКА в борьбе за Кубок Гагарина
В пятом матче финала плей-офф КХЛ московские армейцы в гостях вырвали победу в овертайме у магнитогорского «Металлурга» (3:2) благодаря шайбе Класа Дальбека и вернули серию при счете 3-2 в пользу уральцев в столицу, где в 28 апреля пройдет шестой матч.
Канадский флаг для любимца Кадырова, первый титул для Потаповой. Новые приключения «нейтралов»
Традиционный обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Капризов готовится к «русскому блюзу», Панарин ждет Овечкина или Малкина. Как формируется сетка Кубка Стэнли
В последний день апреля за океаном финиширует регулярный чемпионат НХЛ, а уже 2 мая стартует плей-офф. Сейчас известны 13 из 16 команд, которые разыграют Кубок Стэнли, причем на «Востоке» кубковая восьмерка определилась полностью.
Бунт против диктатора. Как игроки выгнали Анатолия Тарасова из ЦСКА
В 1961 году Анатолий Тарасов пережил самое большое разочарование в своей карьере. Игроки ЦСКА коллективно изгнали тренера из клуба, обвинив в диктаторских замашках.
«Зенит» может стать чемпионом уже 30 апреля! Победа над «Краснодаром» вплотную приблизила питерцев к золоту
В заключительном матче 26-го тура РПЛ «быки» дома не устояли перед лидером, проиграв 1:3.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 25.04.2022: на кону 5 550 000 рублей!
25 апреля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Эх, если бы в фигурном катании отменили санкции… Кто бы тогда выиграл матч Россия — Мир?
Сейчас проведение подобного состязания, к сожалению, невозможно - а жаль. Поединок двух звездных команд мог бы получиться суперзрелищным – и вдобавок предельно непредсказуемым.
Месси и Азмуна — с почином, «Баварию» и Роналду — с «круглыми» рекордами. Главные цифры футбольного уик-энда
Самая интересная статистика европейских чемпионатов за выходные.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика