Емельяненко объяснил, почему до сих пор не назвал имя следующего соперника

Российский боец ММА Александр Емельяненко обратился к своим подписчикам. В частности, он объяснил, почему затягивает с анонсом следующего поединка.

«Здрасьте-здрасьте люди добрые. Сегодня анонса не будет, и когда он будет больше говорить не буду.

Хотим сделать все красиво. Главное, что принципиальные договоренности о бое есть, а анонса осталось ждать не долго.

Уверен, мой дорогой фанат, что ты останешься доволен, просто чуть-чуть потерпи», – написал тяжеловес в соцсети.

Ранее сообщалось, что следующим соперником 40-летнего Емельяненко станет российский боец ММА Вячеслав Дацик. По данным СМИ, поединок пройдет по правилам бокса.