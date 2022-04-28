Майкл Чендлер: Фергюсон - это сложная головоломка. Возможно, он мог бы победить Хабиба

Боец UFC в легкой весовой категории Майкл Чендлер отметил навыки американского спортсмена Тони Фергюсона.

Чендлер считает, что Фергюсон мог бы выиграть у Хабиба, когда у него была серия из 12-ти побед подряд.

«Тони Фергюсон всегда был топовым бойцом. Прошло всего пару лет с той выдающейся серии из 12 боев, когда он выглядел непобедимым и, возможно, даже мог победить Хабиба... Я вижу Тони Фергюсона как парня, который по-прежнему очень опасен и всегда показывает хорошие результаты, даже когда он сталкивается с самыми крутыми парнями в дивизионе.

Тони Фергюсон — сложная головоломка. Никогда не знаешь, что он собирается делать. В клетке он просто сумасшедший, и мы любим его за это», — приводит слова Чендлера BJ Penn.

Чендлер встретится с Фергюсоном на турнире UFC 274 в Финиксе (Аризона, США).