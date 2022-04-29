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Чимаев заявил, что проведет бой против Ковингтона

Поединок состоится осенью 2022 года.
29 апреля 2022 17:47
автор: Артур Гичунцев

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, выступающий под флагом Швеции, назвал имя следующего соперника.

По его словам, боссы UFC обещали ему устроить бой против американца Колби Ковингтона.

«Мне сказали, 100% состоится. Надеюсь, в октябре в Абу-Даби подерусь. Абу-Даби для меня как дом уже. Я там начал и хочу там закончить – забрать свои пояса», – рассказал Чимаев YouTube-каналу Hustle MMA.

Напомним, Ковингтон – первый номер полусреднего веса UFC. Американец – бывший претендент на чемпионский титул.

Что касается Чимаева, то 27-летний чеченец идет на победной серии из 11 боев кряду и расположился на третьей строчке в списке лучших представителей дивизиона.

источник: «Советский спорт»
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