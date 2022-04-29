Чимаев заявил, что проведет бой против Ковингтона

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, выступающий под флагом Швеции, назвал имя следующего соперника.

По его словам, боссы UFC обещали ему устроить бой против американца Колби Ковингтона.

«Мне сказали, 100% состоится. Надеюсь, в октябре в Абу-Даби подерусь. Абу-Даби для меня как дом уже. Я там начал и хочу там закончить – забрать свои пояса», – рассказал Чимаев YouTube-каналу Hustle MMA.

Напомним, Ковингтон – первый номер полусреднего веса UFC. Американец – бывший претендент на чемпионский титул.

Что касается Чимаева, то 27-летний чеченец идет на победной серии из 11 боев кряду и расположился на третьей строчке в списке лучших представителей дивизиона.