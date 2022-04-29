«Если это приведет меня к титулу, почему нет?» Чимаев согласился подраться с Мухаммадом

Непобежденный боец в средней и полусредней весовой категории шведский боец Хамзат Чимаев ответил на вопрос относительно возможного поединка с Белалом Мухаммадом.

«Кто хочет со мной драться? Если Белала дадут, я с радостью с ним подерусь. Если это приведёт меня к титулу, почему бы нет? Раньше все говорили: «Он ни с кем не подрался». Я второго номера побил, и что сейчас? Мне без разницы – кого дадут, с тем подерусь. Я Дане Уайту тоже сказал: если приведёт меня к титулу, я с кем угодно подерусь», – сказал Чимаев в YouTube-шоу «Раз на раз».

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Чимаев проведет поединок с Колби Ковингтоном.

27-летний чеченец идет на победной серии из 11 боев кряду и расположился на третьей строчке в списке лучших представителей дивизиона.