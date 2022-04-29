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Чимаев – о бое против Бернса: Тренер до сих пор злится. Каждый раз читает мне лекции

Уроженец Чечни победил бразильца по решению судей.
29 апреля 2022 23:02
автор: Артур Гичунцев

Шведский боец UFC Хамзат Чимаев признался, что нарушил тактический план на поединок против бразильца Гилберта Бернса, чем вызвал бурю негодования у своего тренера.

Напомним, 27-летний уроженец Чечни победил Бернса по решению судей. До выхода в октагон он заявлял, что выиграет встречу без особых проблем, однако, бразилец дал Чимаеву достойный отпор.

«Тренер был очень злой. До сих пор злится, можно сказать. Каждый раз когда мы встречаемся, он говорит: «Это надо было, то надо было».

Он каждый раз лекции читает, и мне надо слушать. Он мне как отец: во всем помогает – и в жизни, и в тренировках», – сказал Чимаев YouTube-каналу Hustle MMA.

Ранее сообщалось, что Хамзат Чимаев проведет поединок против американца Колби Ковингтона.

источник: «Советский спорт»
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