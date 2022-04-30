Чарльз Оливейра: Если в бою с Гэтжи будет драка, я пойду в размен ударами с соперником

Действующий чемпион UFC в легкой весовой категории, бразилец Чарльз Оливейра заявил, что он не побоится идти в размен ударами с Джастином Гэтжи на турнире UFC 274 в Аризоне.

«Я выйду в октагон как Чарльз, боец ​​ММА. Люди, которые думают так: «Ааа, Чарльз попробует драться в партере» - забудьте об этом!

Во все времена, когда я дрался, я никогда не пытался изо всех сил перевести бой в партер. Я боец ММА с большим арсеналом. Если будет драка, пойду обменяться ударами с соперником. Если будет возможность перевести бой на настил, я это сделаю. Если мне придется драться в стойке, я тоже буду это делать. Я не дурак», - цитирует Оливейру BloodyElbow.

Оливейра побеждает в UFC на протяжении последних десяти поединков. Он имеет профессиональный рекорд 32-8. На счету американца Гэтжи 23 победы при трех поражениях. Очный поединок пройдет 7 мая на турнире UFC 274 в Финиксе (Аризона).