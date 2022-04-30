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Больше 300 человек вышли на утреннюю пробежку с Петром Яном в Екатеринбурге

Больше 300 человек вышли на утреннюю пробежку с Петром Яном в Екатеринбурге
30 апреля 2022 15:36

30 апреля первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе, боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян провел пробежку, разминку и легкую тренировку со своими болельщиками в столице Урала. На это мероприятие, несмотря на прохладное весеннее утро в Екатеринбурге, пришли более 300 человек.

Наш боец встретился с фанатами на набережной, откуда они вместе совершили пробежку до площади возле Свердловского академического театра драмы. Возле театра спортсмен провел для болельщиков полноценную разминку, после чего группа побежала обратным маршрутом.

В конце мероприятия Петр сфотографировался со всеми желающими.

источник: «Советский спорт»
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