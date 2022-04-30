«В следующий раз веди себя тихо». Усман пригрозил будущему сопернику Бивола - Альваресу

Чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман обратился к мексиканскому боксеру и чемпиону мира по версии WBA Саулю Альваресу, который следующую защиту титула проведет против россиянина Дмитрия Бивола.

«Наши болельщики знают, кто лучший. Они знают, что лучшие не прячутся, не дерутся за эти пластмассовые пояса, называя себя суперчемпионами. В следующий раз веди себя тихо. Если тебе нужен урок, как спасти ваш умирающий спорт, дай мне знать. У меня Дана Уайт на быстром наборе», — написал в соцсетях Усман.

Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. На его счету 57 побед, две ничьи и одно поражение.

Усман - действующим чемпионом полусреднего веса в UFC. Нигериец имеет профессиональный рекорд 20-1.