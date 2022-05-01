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Джастин Гэтжи: Оливейре придется повалить меня, или он будет выглядеть как Фергюсон

В поединке с Гэтжи Фергюсон получил 100 ударов по лицу и был отправлен в больницу.
01 мая 2022 19:19
автор: Александр Бойченко

Американский боец UFC Джастин Гэтжи заявил, что бразильцу Чарльзу Оливейре придется очень сложно конкурировать с ним в очном поединке, если он не сможет перевести его в партер.

«Я думаю, Чарльзу придется повалить меня, или он будет выглядеть как Тони Фергюсон. Его лицо будет смотреться так же.

Я был отличным борцом раньше, особенно в защитной борьбе. Очень тяжело было выиграть бал у меня, и никто меня не мог удержать. За всю карьеру, за 20 с лишним боев меня свалили, наверное, один-два раза», - приводит слова Гетжи Yahoo.

Оливейра побеждает в UFC на протяжении последних десяти поединков. Он имеет профессиональный рекорд 32-8. На счету американца Гэтжи 23 победы при трех поражениях. Очный поединок пройдет 7 мая на турнире UFC 274 в Финиксе (Аризона).

источник: Yahoo News
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