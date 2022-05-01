«Я тот, кто сделал для бойцов больше, чем ты». Джейк Пол резко ответил Макгрегору

Известный блогер и начинающий боксер Джейк Пол жестко ответил бывшему чемпиону мира UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору.

«Кто, черт возьми, этот придурок в розовых очках как у Джимми Сэвилла?» – написал ирландец в соцсетях.

«Я тот, кто сделал для бойцов больше, чем ты. Я тот, кто выиграл пять боев за последние два года, тогда как ты не выиграл ни одного боя за пять лет.

Я тот, кто не принадлежит Дэйне Уайту. Я тот, кто устроил бой, который ты только что посмотрел, и тот, кто заплатил твоей героине Кэти Тейлор. Вот кто я такой», – ответил Пол.

В своей профессиональной карьере Макгрегор провел 28 профессиональных поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

В декабре прошлого года Джейк Пол вышел на боксерский ринг с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли. Блогер отправил в нокаут бойца в шестом раунде.