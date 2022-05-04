Оливейра уверен, что он победил бы Хабиба в очном поединке

Действующий чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра уверен, что он смог бы одолеть бывшего российского бойца Хабиба Нурмагомедова в очном поединке.

«Хабиб — великий боец, он вошел в историю и ушел в отставку, но если бы мы дрались, когда он был чемпионом, каким был бы результат? Конечно, с моей поднятой рукой, я бы избил его и отобрал у него пояс.

Потому что сейчас я творю историю, я чемпион, и я уже доказал, что нахожусь на вершине не просто так», — сказал Оливейра YouTube-каналу OCTAGON TV inc.

Отметим, что Хабиб завершил карьеру в 2020 году после поединка с американцем Джастином Гэтжи. Он имеет профессиональный рекорд 29-0.