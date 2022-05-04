Оливейра - о предстоящем бое с Гэтжи: Руки - это все, что у него есть

Действующий чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра заявил, что 7 мая он нокаутирует американца Джастина Гэтжи в очной схватке.

«Джастин — просто парень-рубака, который не имеет ничего, кроме своих рук.

Я превосходю Гетжи по всем компонентам. Я лучше стою на ногах, лучше в партере, лучше в борьбе, у меня более высокий бойцовский IQ и боевой дух.

Я чемпион, и это реальность. В эту субботу я умножу свое наследие и нокаутирую Джастина Гэтжи», — заявил Чарльз UFC Russia.

Оливейра побеждает в UFC на протяжении последних десяти поединков. Он имеет профессиональный рекорд 32-8. На счету американца Гэтжи 23 победы при трех поражениях. Очный поединок пройдет 7 мая на турнире UFC 274 в Финиксе (Аризона).