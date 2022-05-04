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«Реал» - «Манчестер Сити»: Бензема выйдет в старте ответного полуфинала Лиги чемпионов

Матч начнется в 22:00 мск.
04 мая 2022 21:17
автор: Александр Бойченко

Сегодня, 4 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» пройдет ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Стали известны стартовые составы команд.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Менди, Каземиро, Модрич, Кроос, Вальверде, Винисиус, Бензема.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Лапорт, Канселу, Эрнандес, Де Брёйне, Фоден, Силва, Марез, Жезус.

Добавим, что первая встреча между клубами завершилась со счетом 4:3 в пользу «горожан». Ранее определился первый финалист турнира - «Ливерпуль», обыгравший «Вильярреал» по сумме двух игр (5:2).

источник: «Советский спорт»
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