Уайт заявил, что Серроне покинет UFC в случае проигрыша Лаузоне, Фергюсону ничего не грозит

Президент UFC Дана Уайт заявил, что американец Дональд Серроне, скорее всего, покинет организацию в случае, если он уступит Джо Лаузону на турнире UFC 274.

«Мы все еще говорим о поединке пятого и седьмого номеров в самом жестком дивизионе в нашем виде спорта. Так что если вы посмотрите, кому проиграли эти парни, они были лучшими бойцами в мире (Оливейра и Гэтжи - прим «Советский спорт»).

Бой Серроне и Лаузоне? Это совсем другая история. Проигравший, скорее всего, соберет вещи и уедет в закат. Я с этим согласен», - цитирует Уайта MMA Mania.

В своей профессиональной карьере Серроне провел 54 поединка, в которых одержал 36 побед, потерпел 16 поражений и один раз была зафиксирована ничья.

Отметим, что в UFC американец потерпел пять поражений подряд. В последний раз Ковбой уступил Алексу Мороно техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC on ESPN почти год назад.