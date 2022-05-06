Ян считает, что Стерлинг не заслуживает свиста в свой адрес

Российский боец Петр Ян вступился за своего соперника по крайнему поединку американца Алджамейна Стерлинга, который был освистан зрителями.

«Стоило поддержать пацана. Он тоже к этому шёл. Думаю, что многие в отношении его поменяли свою точку зрения. Он трудится, заслуживает любви фанатов», - приводит слова Яна «Чемпионат».

Реванш между представителями ММА прошел 10 апреля на UFC 273. Судьи раздельным решением отдали победу американцу, который защитил чемпионский титул UFC в легчайшем весе.