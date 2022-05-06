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Ян объяснил, почему не вышел на реванш со Стерлингом с флагом России

Петр не смог вернуть чемпионский титул UFC.
06 мая 2022 14:23
автор: Максим Скороходов

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян объяснил, почему не вышел на реванш с действующим обладателем пояса Алджамейном Стерлингом с флагом России.

«До турнира с флагами не разрешали выходить. Никто не говорил, что запрещается выходить с флагами. Ситуация была такая, что на трибунах просто освистывали. Сделали так, чтобы не провоцировать публику. Все знают, откуда я, просто избежали провокационного момента. Уже был турнир, где запрещали выходить с флагами. Решили, что так будет лучше», - приводит слова Яна «Чемпионат».

Реванш между представителями ММА прошел 10 апреля на UFC 273. Судьи раздельным решением отдали победу американцу, который защитил чемпионский титул UFC в легчайшем весе.

источник: Чемпионат.com
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