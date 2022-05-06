Оливейра лишится чемпионского титула UFC за проваленное взвешивание перед боем с Гэтжи

Сегодня, 6 мая, состоялась церемония взвешивания с участием бойцов, которые выступят на турнире UFC 274.

Так, бразилец Чарльз Оливейра не смог уложиться в норму легкого дивизиона: его вес составил 70,5 кг. Бойцу дали час, чтоб согнать лишние 200 граммов, однако, его попытка не увенчалась успехом.

К слову, соперник Оливейры – первый номер рейтинга Джастин Гэтжи довел свою форму до требований промоушена – его вес составил 70,3 кг.

Согласно правилам лиги, боец, проваливший взвешивание, попадает под санкции. В случае Оливейры – это лишение чемпионского титула.

К слову, если Гэтжи выиграет бой, он станет новым обладателем пояса. В случае победы бразильца ему предоставят еще один шанс побороться за титул.

Оливейра и Гэтжи провели дуэль взглядов перед боем за звание чемпиона UFC (видео)