Корешков считает, что Оливейра показал свой непрофессионализм

Российский представитель ММА Андрей Корешков высказал свое мнение о бразильце Чарльзе Оливейре, который провалил взвешивание перед боем с американцем Джастином Гэтжи за что был лишен звания чемпиона UFC в легком весе.

«Это справедливо. Возможно, у Оливейры были какие-то проблемы со здоровьем, накладки с диетой, возможно, с дисциплиной. Может быть множество факторов, которые помешали ему согнать вес. Это было непрофессионально», - приводит слова Корешкова RT, ссылаясь на «Матч ТВ».

Поединок Оливейра – Гэтжи пройдет 8 мая на турнире UFC 274. Если американец выиграет бой, он станет новым обладателем пояса. В случае победы бразильца ему предоставят еще один шанс побороться за титул.