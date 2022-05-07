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Корешков считает, что Оливейра показал свой непрофессионализм

Бразилец провалил взвешивание и лишился чемпионского титула UFC.
07 мая 2022 11:10
автор: Максим Скороходов

Российский представитель ММА Андрей Корешков высказал свое мнение о бразильце Чарльзе Оливейре, который провалил взвешивание перед боем с американцем Джастином Гэтжи за что был лишен звания чемпиона UFC в легком весе.

«Это справедливо. Возможно, у Оливейры были какие-то проблемы со здоровьем, накладки с диетой, возможно, с дисциплиной. Может быть множество факторов, которые помешали ему согнать вес. Это было непрофессионально», - приводит слова Корешкова RT, ссылаясь на «Матч ТВ».

Поединок Оливейра – Гэтжи пройдет 8 мая на турнире UFC 274. Если американец выиграет бой, он станет новым обладателем пояса. В случае победы бразильца ему предоставят еще один шанс побороться за титул.

источник: «RT на русском»
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