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Шлеменко считает, что Нурмагомедов может организовать Махачеву титульный бой

Чемпионский пояс UFC в легком весе остается вакантным.
Шлеменко считает, что Нурмагомедов может организовать Махачеву титульный бой
08 мая 2022 11:26
автор: Максим Скороходов
автор фото: UFC

Российский борец смешанных единоборств Александр Шлеменко назвал способ, с помощью которого Ислам Махачев может получить титульный бой.

«Дадут ли титульник Махачеву? Я не знаю, от чего это у них зависит. Могут дать, а могут и не дать. Думаю, если Хабиб хорошо поговорит с Уайтом, тогда дадут бой», - приводит слова Шлеменко «Газета.ru».

Напомним, что Чарльз Оливейра был лишен чемпионства UFC в легком весе, так как провалил взвешивание перед боем с американцем Джастином Гэтжи. Победив своего соперника, Оливейра стал претендентом за пояс.

Махачев за карьеру одержал 22 побед, потерпев одно поражение.

источник: «Газета.Ru»
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