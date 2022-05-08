Глава UFC Уайт рассчитывает организовать поединок между Махачевым и Дариушем

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением по поводу следующего соперника российского бойца Ислама Махачева.

Отметим, что в последний раз 30-летний спортсмен выходил в октагон в феврале этого года. Тогда Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином в первом раунде техническим нокаутом.

– Я все еще надеюсь на то, что смогу организовать поединок между Махачевым и Дариушем. Однако Джо Роган сказал мне бросить эту идею и попытаться свести в октагоне Ислама с Оливейрой. Я не исключаю ни тот, ни другой варианты. Во вторник мы вернемся в свой штаб и примем соответствующее решение, – сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 274.

Напомним, что ранее поединок между Бенеилом Дариушем и Исламом Махачевым не состоялся по причине того, что американец сломал ногу.

В данный момент на счету россиянина 22 победы и одно поражение в карьере. У представителя США – 21 победа, один ничейный результат и четыре поражения.