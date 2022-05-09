Чендлер вызвал Оливейру на бой

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер вызвал на бой претендента на чемпионство UFC в легком весе бразильца Чарльза Оливейру.

«Только что пересмотрел бои на UFC 274. Поздравляю Оливейру. Но при встрече я прикончу его в первых двух раундах. Как насчёт лета или осени?», - приводит RT сообщение Чендлера в социальных сетях.

Напомним, что Оливейра на UFC 274 победил американца Джастина Гейджи, но из-за того, что не сдал вес не получил чемпионский пояс. Чендлер в свою очередь был сильнее еще одного представителя США Тони Фергюсона.