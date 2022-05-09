ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Чендлер вызвал Оливейру на бой

Поединок может пройти летом или осенью.
Чендлер вызвал Оливейру на бой
09 мая 2022 16:38
автор: Максим Скороходов
автор фото: UFC

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер вызвал на бой претендента на чемпионство UFC в легком весе бразильца Чарльза Оливейру.

«Только что пересмотрел бои на UFC 274. Поздравляю Оливейру. Но при встрече я прикончу его в первых двух раундах. Как насчёт лета или осени?», - приводит RT сообщение Чендлера в социальных сетях.

Напомним, что Оливейра на UFC 274 победил американца Джастина Гейджи, но из-за того, что не сдал вес не получил чемпионский пояс. Чендлер в свою очередь был сильнее еще одного представителя США Тони Фергюсона.

источник: «RT на русском»
Это интересно:
Чендлер вызвал Оливейру на бой
Чендлер вызвал Оливейру на бой
Поединок может пройти летом или осенью.
09.05.2022 16:38
ММА
автор: Максим Скороходов
Макгрегор прокомментировал заявление Диаса
Ранее американец анонсировал третий бой с экс-чемпионом UFC.
09.05.2022 12:15
ММА
автор: Артур Гичунцев
Нейт Диас анонсировал третий бой против Конора Макгрегора
По словам американца, поединок состоится 30 июля.
09.05.2022 11:46
ММА
автор: Артур Гичунцев
Серроне рассказал, когда завершит карьеру
На профессиональном уровне американец провел 52 боя.
09.05.2022 11:28
ММА
автор: Артур Гичунцев
Тони Фергюсон прокомментировал поражение от Майкла Чендлера
«Эль Кукуй» пропустил тяжелейший удар и угодил в глубокий нокаут.
09.05.2022 10:14
ММА
автор: Артур Гичунцев
Нурмагомедов прокомментировал поражение Фергюсона в бою с Майклом Чендлером
«Эль Кукуй» угодил в глубокий нокаут.
08.05.2022 22:49
ММА
автор: Артур Гичунцев
Макгрегор ответил на вызов Чендлера
Ирландец не хочет драться в легком весе.
08.05.2022 21:44
ММА
автор: Артур Гичунцев
Глава UFC Уайт рассчитывает организовать поединок между Махачевым и Дариушем
При этом президент организации не исключил, что россиянин может подраться с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
08.05.2022 19:58
ММА
автор: Владислав Корегин
Чендлер после победы над Фергюсоном бросил вызов Макгрегору
Ранее сообщалось, что ирландец вернется в октагон осенью 2022 года.
08.05.2022 18:59
ММА
автор: Артур Гичунцев
Тактаров считает, что Фергюсону пора завершить карьеру
На турнире UFC 274 американец потерпел четвертое поражение кряду.
08.05.2022 18:04
ММА
автор: Артур Гичунцев
Россия на Пхукете — пляж или выборы? Все болевые точки революционного конгресса ISU
Опубликована полная повестка конгресса ISU, который пройдет 6-10 июня в Таиланде. Там будут обсуждаться и могут быть приняты сразу несколько важных новшеств в правилах фигурного катания и регламенте крупнейших соревнований.
Две звезды для Манчестера! «Сити» берет Холанда, «Юнайтед» сохраняет Роналду
Авторитетное издание The Athletics утверждает, что Эрлинг Холанд наконец-то определился со своим будущем: 21-летний норвежец продолжит карьеру в «Манчестер Сити». Есть новости и по Криштиану Роналду.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 09.05.2022: на кону 2 550 000 рублей!
9 мая 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Сильва побил рекорд Карпина, Дибала догнал Баджо! Главные цифры футбольного уик-энда
Самая интересная статистика европейских чемпионатов за выходные.
У Кучерова два паса и важная победа, у Капризова — гол и несмертельное поражение. Русские звезды в Кубке Стэнли (видео)
Две голевые передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Торонто» (7:3) и сравнять счет в серии первого раунда плей-офф (2-2), а вот гола Кирилла Капризова не хватило «Миннесоте» для победы над «Сент-Луисом» (2:5, 2-2).
Ферстаппен снова обыграл Леклера, «Быки» почти догнали «Феррари». Итоги Гран-при Майами
На первом в истории «Формулы-1» Гран-при Майами развернулась ожесточенная борьба между ведущими гонщиками «Феррари» и «Ред Булла».
«УЕФА выплатил нам все деньги». Гендир «Локомотива» — о настоящем и будущем клуба
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко после победы над «Рубином» в 28-м туре РПЛ (1:0) рассказал о ситуации с легионерами, финансировании на следующий сезон и реконструкции Баковки.
По Слуцкому плачет Волгоград, Березуцкий попал в компанию Ваноли. РПЛ — на финишной прямой
В чемпионате России-2021/22 осталось два тура, а ситуация внизу и вверху таблицы очень запутанная.
Народ пришел на сборную — сборная ответила победой! Как Россия выиграла новый турнир в Питере
В финале Liga Stavok St. Petersburg Cup российские хоккеисты одержала волевую победу над белорусами (3:2).
Россия по-прежнему в игре! Расклады на PGL Major Antwerp 2022 по CS:GO
9 — 22 мая в Антверпене пройдет LAN-турнир с участием 24 элитных киберспортивных команд по CS:GO. Призовой фонд составит 1 миллион долларов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика