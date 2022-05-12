Шлеменко и Исмаилов подписали контракт на очный поединок в Екатеринбурге

Сегодня, 12 мая, стало известно о том, что российские бойцы смешанных единоборств Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов подписали контракт очный поединок.

Бой с участием спортсменов возглавит турнир Russian Cagefighting Championship 12, который пройдет в августе в Екатеринбурге. Между бойцами запланирован пятираундовый поединок.

Напомним, что изначально бой должен был состояться в июле этого года, однако RCC пришлось внести коррективы в график из-за травмы Исмаилова.

Отметим, что 37-летний Шлеменко провел в своей карьере 75 поединков, одержав 61 победу и потерпев 13 поражений. Один бой с его участием остался без результата. Что касается Исмаилова, то на счету 35-летнего россиянина 17 побед, одна ничья и три поражения.