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Рамзан Кадыров: Выходя в октагон, скромный Чимаев перевоплощается в неудержимого бойца

За всю карьеру в смешанных единоборствах «Чеченский Волк» не потерпел ни одного поражения.
13 мая 2022 19:04
автор: Артур Гичунцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил достижения шведского бойца UFC Хамзата Чимаева.

Напомним, 27-летний спортсмен выступает в полусреднем весе. На его счету 11 боев и 11 побед. В крайнем поединке он одолел по решению судей бывшего претендента на титул Гилберта Бернса и вышел на третье место в рейтинге лиги.

«Хамзат – уникальный боец, имеет огромный арсенал бойцовских навыков. Раз за разом он радует нас зрелищными боями, не оставляя при этом никаких шансов на победу своим оппонентам, которым по несчастному стечению обстоятельств довелось выйти с ним один на один.

Количество безоговорочных побед стремительно растет, в отличие от поражений, отметка которой неизменно на нуле. Скромный в повседневной жизни Хамзат, выходя в октагон, в мгновение перевоплощается в неудержимого бойца, не терпящего поражений. Уверен, что он добьется громадных высот и катком пройдется по всем встречным соперникам», – написал Кадыров в соцсети.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Чимаева станет американец Колби Ковингтон. Бой может пройти на турнире UFC в октябре 2022 года.

источник: «Советский спорт»
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Рамзан Кадыров: Выходя в октагон, скромный Чимаев перевоплощается в неудержимого бойца
За всю карьеру в смешанных единоборствах «Чеченский Волк» не потерпел ни одного поражения.
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