Блахович одержал победу над Ракичем техническим нокаутом в главном бою турнира UFC Vegas 54

Главный бой турнира UFC Vegas 54 между представителем Польши Яном Блаховичем и австрийцем Александром Ракичем из Сербии завершился победой экс-чемпиона промоушена в полутяжелом весе техническим нокаутом.

Отметим, что соревнования прошли в ночь на 15 мая в Лас-Вегасе. Очный поединок спортсменов завершился в третьем раунде – Ракич получил травму колена и не смог продолжить бой.

Таким образом, 39-летний Блахович одержал свою 29-ю победу в карьере при девяти поражениях. Что касается Ракича, то на счету 30-летнего бойца из Австрии 14 побед и три поражения.

Добавим, что со-главном поединке турнира американец Райан Спэнн победил молдованина Иона Куцелабу удушающим приемом в первом раунде.