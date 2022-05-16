ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Шлеменко признался, что боится за здоровье Емельяненко в поединке против Дацика

Бой состоится в сентября нынешнего года.
16 мая 2022 19:03

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился ожиданиями от боя между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

Ранее стало известно, что поединок пройдет на боксерском ринге и состоится в сентябре 2022 года. Более точную дату организаторы объявят позднее.

«Страшный бой. Боюсь за Александра. Дай бог, чтобы у него все было хорошо, чтобы он ушел с боя своими ногами. Судя по тому, как он выглядел на подписании контракта…Он выглядит очень плохо», - приводит слова Шлеменко Sport24.

Напомним, в крайнем поединке 40-летний Емельяненко победил на голых кулаках бывшего бойца ММА Джеффа Монсона, а 42-летний Дацик нокаутировал бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.

источник: Sport24.ru
Это интересно:
Шлеменко признался, что боится за здоровье Емельяненко в поединке против Дацика
Бой состоится в сентября нынешнего года.
16.05.2022 19:03
ММА
Тренер Чимаева раскритиковал бойца за самовольство в поединке с Гилбертом Бернсом
Уроженец Чечни пытался нокаутировать соперника, но столкнулся с серьезным сопротивлением.
16.05.2022 16:46
ММА
автор: Артур Гичунцев
Блахович одержал победу над Ракичем техническим нокаутом в главном бою турнира UFC Vegas 54
Спортсмен из Австрии не смог продолжить поединок из-за травмы колена.
15.05.2022 08:49
ММА
автор: Владислав Корегин
Тони Фергюсон: Я готов провести бой против Махачева
Американец ответил на вызов россиянина спустя полгода.
14.05.2022 12:00
ММА
автор: Артур Гичунцев
Рамзан Кадыров: Выходя в октагон, скромный Чимаев перевоплощается в неудержимого бойца
За всю карьеру в смешанных единоборствах «Чеченский Волк» не потерпел ни одного поражения.
13.05.2022 19:04
ММА
автор: Артур Гичунцев
Исмаилов объяснил, при каких условиях Емельяненко победит Дацика
Бой состоится в сентябре 2022 года.
12.05.2022 22:36
ММА
автор: Артур Гичунцев
Назван следующий соперник Умара Нурмагомедова
Поединок состоится 25 июня.
12.05.2022 19:27
ММА
автор: Артур Гичунцев
Шлеменко и Исмаилов подписали контракт на очный поединок в Екатеринбурге
Бой пройдет на турнире RCC 12.
12.05.2022 14:24
ММА
автор: Владислав Корегин
Чимаев поддержал Фергюсона после поражения от Чендлера
«Эль Кукуй» пропустил тяжелейший удар и угодил в глубокий нокаут.
09.05.2022 22:44
ММА
Чендлер вызвал Оливейру на бой
Чендлер вызвал Оливейру на бой
Поединок может пройти летом или осенью.
09.05.2022 16:38
ММА
автор: Максим Скороходов
Словаков хватило на период… Пока Канада крушит всех на ЧМХ-2022
В центральном матче четвертого игрового дня чемпионата мира в группе А родоначальники хоккея победили в Хельсинки сборную Словакии – 5:1.
Стань «экспертом CS:GO» и получи ценный приз! «Лига Ставок» запустила суперакцию для любителей киберспорта
С 13 мая по 5 июня 2022 года «Лига Ставок» проводит розыгрыш ценных призов среди своих клиентов.
Кубинка из «Уралочки» покидает Россию после расистского скандала. Как накажут «зоо-тренера» Воронкова?
21-летняя волейболистка «Уралочки» Айлама Монтальво ушла из екатеринбургского клуба на фоне оскорблений в свой адрес. Решение кубинка приняла до того, как Всероссийская федерация волейбола вынесла вердикт в отношении Андрея Воронкова, чья реплика спровоцировала скандал.
«Оставлять Березуцких тренерами ЦСКА очень опасно!» Мнение легенды клуба
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «Плеймейкером» мыслями о поражении от «Краснодара» в матче 29-го тура РПЛ (0:1), которое лишило армейцев шансов на медали.
«Зарема права! Что же натворил Иванов на ВАР?!» Хусаинов — о судействе матча «Спартак» — «Зенит»
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов оценил для «Плеймейкера» работу судей на матче 29-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит» (1:1).
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 16.05.2022: на кону 4 150 000 рублей!
16 мая 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
«Спартак» не дал играть «Зениту». Максим Деменко — о главном матче РПЛ
Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от воскресного матча 29-го тура РПЛ, в котором была зафиксирована ничья 1:1.
Малкин в шоке, Панарин — в истории! Как русский суперфорвард оставил «рейнджеров» в Кубке Стэнли (видео)
Гол Артемия Панарина в овертайме седьмого матча серии плей-офф НХЛ принес «Нью-Йорк Рейнджерс» победу (4:3) над «Питтсбургом» и путевку во второй раунд Кубка Стэнли.
Шведам звезды не нужны и такие разные Мальгины. Итоги 3-го дня ЧМХ-2022
В центральном матче игрового дня на чемпионате мира в Финляндии сборная Швеции победила Чехию (5:3).
По «методичке» Галицкого! Как «Краснодар» победил ЦСКА, заканчивая матч одиннадцатью воспитанниками
Победу «быкам» над армейцами в 29-м туре РПЛ принес красивый гол 19-летнего Никиты Кривцова.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика