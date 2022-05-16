Шлеменко признался, что боится за здоровье Емельяненко в поединке против Дацика

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился ожиданиями от боя между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

Ранее стало известно, что поединок пройдет на боксерском ринге и состоится в сентябре 2022 года. Более точную дату организаторы объявят позднее.

«Страшный бой. Боюсь за Александра. Дай бог, чтобы у него все было хорошо, чтобы он ушел с боя своими ногами. Судя по тому, как он выглядел на подписании контракта…Он выглядит очень плохо», - приводит слова Шлеменко Sport24.

Напомним, в крайнем поединке 40-летний Емельяненко победил на голых кулаках бывшего бойца ММА Джеффа Монсона, а 42-летний Дацик нокаутировал бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.