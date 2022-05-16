Чимаев обратился к чемпиону UFC Усману: Скажи, когда будешь готов

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев бросил вызов чемпиону UFC в полусреднем весе Камару Усману. Соответствующий пост он оставил в соцсети.

«Скажи, когда будешь готов», – написал Чимаев в обращении к нигерийцу.

Напомним, в крайнем поединке Чимаев, выступающий под флагом Швеции, одолел бывшего претендента на титул Гилберта Бернса. Всего за карьеру в ММА он одержал 11 побед и не потерпел ни одного поражения.

Что касается Усмана, то 34-летний нигериец является лучшим бойцом лиги вне зависимости от веса. Он идет на победной серии из 18 боев кряду.